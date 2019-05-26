Президент Украины подергался на сцене "Лиги смеха"

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на концерт проекта "Студии Квартал 95" "Лига смеха". Он вышел на сцену в начале шоу и подергался под музыку и восторженные крики зрителей.

На Зеленском была расстегнутая рубашка навыпуск, узкие джинсы и белые кроссовки. Он поздоровался со зрителями и сказал, что он их любит и у него больше нет слов. Также он поцеловал в лысину своего бывшего напарника Евгения Кошевого, который заменил Зеленского в "Лиге смеха" в качестве ведущего, а затем пошел смотреть концерт в зал.

В соцсетях мнения украинцев разделились. Одни писали, что президент - живой человек, другие - что нужно заниматься государственными делами, в частности освобождать украинских моряков и пленных в Донбассе, а не ходить по концертам. Кто-то написал, что дела делами, а "Лига смеха" у Зеленского по расписанию.

Живущий на Украине российский публицист Аркадий Бабченко резко раскритиковал "президента воюющей страны", в которой конституционный кризис.

В целом такое появление президента на сцене наглядно засвидетельствовало, что в украинскую политику определенно введен элемент шоу.

Как сообщало Накануне.RU, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал "чувака" Зеленского за популизм, использование слов, которых он не понимает, и за то, что вообще не понимает, что происходит в стране.