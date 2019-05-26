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Игорь Володин (2019) | Фото: Накануне.RU

Ушедший в думу Екатеринбурга депутат заксобрания сообщил, кого видит своим преемником

Экс-депутат свердловского заксобрания по Орджоникидзевскому округу Игорь Володин принял участие в предварительном голосовании "Единой России". Как сообщил сам Володин корреспонденту Накануне.RU на предварительном голосовании он поддержал кандидатуру депутата думы Екатеринбурга Владимира Смирнова.

Обстановку на участках Игорь Володин назвал "спокойной",

Напомним, на довыборах в областной парламент в праймериз участвуют безработный Вячеслав Бисеров, тренер-преподаватель спортивного клуба боевых Кирилл Перов, депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов, педагог-психолог Мария Харисова, сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов, пенсионер Сергей Шестаков и пенсионер, председатель благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел" Владимир Черменинов - он также участвует в предварительном голосовании в Госдуму.

Мандат депутата в областном заксобрании освободился после ухода Игоря Володина в думу Екатеринбурга, где он стал председателем.

Окончательные итоги партийных праймериз "единороссы" обещали официально озвучить в полдень 27 мая.

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Ушедший в думу Екатеринбурга депутат заксобрания сообщил, кого видит своим преемником

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Теги: единая россия, праймериз, игорь володин



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