23 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

Явка на праймериз "Единой России" в Челябинской области превысила 10%

По данным регионального отделения "Единой России" в Челябинской области, на 18.00 местного времени на предварительных выборах в регионе проголосовали более 92 тыс. южноуральцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Явка составила 10,36% от количества избирателей. Отметим, что для того, чтобы процедура праймериз была признана состоявшейся, необходимо 10% проголосовавших избирателей

В лидерах по явке на данный момент Чесменский район, она составляет более 28%. Минимально необходимый порог по явке в 10% уже преодолели все районы Челябинска, а также Агаповский, Брединский и Чебаркульский районы.

Всего, как уточнили в пресс-службе, в нынешней кампании праймериз "ЕР" на Южном Урале участвуют 1 тыс. 92 человека, они претендуют на 487 мандатов в представительных органах разного уровня. 26 мая в Челябинской области для голосования было открыто 170 участков.

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Явка на праймериз "Единой России" в Челябинской области превысила 10%

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Теги: праймериз, единая россия, предварительное голосование, выборы



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Развитие сюжета:

Ранее 26.05.2019 20:25 Мск Итоговая явка на праймериз в Челябинской области почти достигла 12%

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