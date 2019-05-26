Явка на праймериз "Единой России" в Челябинской области превысила 10%

По данным регионального отделения "Единой России" в Челябинской области, на 18.00 местного времени на предварительных выборах в регионе проголосовали более 92 тыс. южноуральцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Явка составила 10,36% от количества избирателей. Отметим, что для того, чтобы процедура праймериз была признана состоявшейся, необходимо 10% проголосовавших избирателей

В лидерах по явке на данный момент Чесменский район, она составляет более 28%. Минимально необходимый порог по явке в 10% уже преодолели все районы Челябинска, а также Агаповский, Брединский и Чебаркульский районы.

Всего, как уточнили в пресс-службе, в нынешней кампании праймериз "ЕР" на Южном Урале участвуют 1 тыс. 92 человека, они претендуют на 487 мандатов в представительных органах разного уровня. 26 мая в Челябинской области для голосования было открыто 170 участков.