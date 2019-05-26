Дольщики в Челябинске ставят ультиматумы врио губернатора и требуют всего и сразу

26 мая в Челябинске прошел митинг объединенных дольщиков, потребовавших достроить свои квартиры от властей. Всего на мероприятие у ДК им. Колющенко собралось от 50 до 60 человек, при том, что общее количество ожидающих квартир в Челябинске и других городах области колеблется в пределах 6-7 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие хоть и не отличалось массовостью, но было одним из первых в виде заявленного и согласованного митинга. Стоит отметить, что обманутые дольщики в Челябинске давно и прочно стали проблемой губернаторов и муниципальных властей, люди выходили на протесты и писали письма в самые различные инстанции и при покойном Петре Сумине, и при Михаиле Юревиче, и при Борисе Дубровском. Теперь проблема перешла по наследству врио губернатора Алексею Текслеру.

Всего в акции участвовали представители от практически десятка строительных компаний и застройщиков из Челябинска, Копейска и даже Миасса, где в той или иной мере присутствуют проблемы с введением домов в эксплуатацию. Проблемы везде, также заметим, разные по характеру – где-то квартиры не сдают несмотря на высокую степень готовности домов (80% и выше), а где-то существует лишь котлован или фундамент и обанкротившаяся компания. В выступлениях многих звучали слова о бездействии власти и обещаниях, которым уже не готовы верить люди. Говорилось и о произошедшем накануне задержании и водворении в СИЗО собственника и директора ряда строительных компаний под общей маркой "Серебряный ключ" Александра Серебрянского, что, безусловно, принесло удовлетворение многим собравшимся на акцию.

Особую активность сегодня проявляли дольщики "Радуги", которые ожидают своих квартир от 4 лет.

Выступавшие требовали разобраться и отправить в отставку вице-губернатора Сергея Шаля и министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, которые, по мнению ораторов, не способны разрешить ситуацию и занимаются раздачей "пустых обещаний". Путь решения по достройке проблемных объектов дольщики видят в банкротстве строительных компаний, что является необходимым условием для передачи домов под крыло "ДОМ.РФ".

Впрочем, требования выступавших иногда явно переходили все границы – от попытки выставить условия врио губернатора Текслеру, который вроде бы пообещал быстрое введение одного из проблемных домов, но без чистовой отделки, и до требований отставки областного и городского прокурора, которые якобы не занимаются вверенной им работой. "Я покупал квадратный метр за 48 тыс. рублей и не готов согласиться с условиями, которые предложил Текслер", - прямо заявил один из вышедших на трибуну.

Заодно на плакатах была замечена символика протестного "Стоп-ГОКа" и даже требование о возвращении прямых выборов мэра Челябинска и выборов губернатора. Короче говоря, полный набор требований, некоторые из которых вообще-то не находятся в компетенции областных властей.

Так или иначе было решено по окончании митинга создать особую петицию в адрес министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, что позволит, по мнению собравшихся, ускорить процесс достройки проблемных домов в Челябинской области. "В Тюмени много строится, но там нет обманутых дольщиков!" - прозвучал аргумент. Дело в том, что до мая прошлого года Якушев возглавлял в качестве губернатора Тюменскую область и способен, как говорили выступавшие, взять под контроль строительную сферу в отдельно взятой Челябинской области.

Митинг завершился примерно через два часа после начала (с учетом опоздания при начале), мероприятие прошло без происшествий, тем более на площадку дольщики привели с собой много детей. Что характерно, в этот раз полиция на входе в сквер даже не досматривала пришедших людей, очевидно, что получила заранее указания по максимально лояльному отношению к собравшимся.