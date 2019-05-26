Дольщики в Челябинске ставят ультиматумы врио губернатора и требуют всего и сразу

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область Уральский ФО
митинг объединенных дольщиков, Челябинск (2019) | Фото: Накануне.RU

Дольщики в Челябинске ставят ультиматумы врио губернатора и требуют всего и сразу

26 мая в Челябинске прошел митинг объединенных дольщиков, потребовавших достроить свои квартиры от властей. Всего на мероприятие у ДК им. Колющенко собралось от 50 до 60 человек, при том, что общее количество ожидающих квартир в Челябинске и других городах области колеблется в пределах 6-7 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие хоть и не отличалось массовостью, но было одним из первых в виде заявленного и согласованного митинга. Стоит отметить, что обманутые дольщики в Челябинске давно и прочно стали проблемой губернаторов и муниципальных властей, люди выходили на протесты и писали письма в самые различные инстанции и при покойном Петре Сумине, и при Михаиле Юревиче, и при Борисе Дубровском. Теперь проблема перешла по наследству врио губернатора Алексею Текслеру.

митинг объединенных дольщиков, Челябинск(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг объединенных дольщиков, Челябинск(2019)|Фото: Накануне.RU

Всего в акции участвовали представители от практически десятка строительных компаний и застройщиков из Челябинска, Копейска и даже Миасса, где в той или иной мере присутствуют проблемы с введением домов в эксплуатацию. Проблемы везде, также заметим, разные по характеру – где-то квартиры не сдают несмотря на высокую степень готовности домов (80% и выше), а где-то существует лишь котлован или фундамент и обанкротившаяся компания. В выступлениях многих звучали слова о бездействии власти и обещаниях, которым уже не готовы верить люди. Говорилось и о произошедшем накануне задержании и водворении в СИЗО собственника и директора ряда строительных компаний под общей маркой "Серебряный ключ" Александра Серебрянского, что, безусловно, принесло удовлетворение многим собравшимся на акцию.

Особую активность сегодня проявляли дольщики "Радуги", которые ожидают своих квартир от 4 лет.

Выступавшие требовали разобраться и отправить в отставку вице-губернатора Сергея Шаля и министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, которые, по мнению ораторов, не способны разрешить ситуацию и занимаются раздачей "пустых обещаний". Путь решения по достройке проблемных объектов дольщики видят в банкротстве строительных компаний, что является необходимым условием для передачи домов под крыло "ДОМ.РФ".

Впрочем, требования выступавших иногда явно переходили все границы – от попытки выставить условия врио губернатора Текслеру, который вроде бы пообещал быстрое введение одного из проблемных домов, но без чистовой отделки, и до требований отставки областного и городского прокурора, которые якобы не занимаются вверенной им работой. "Я покупал квадратный метр за 48 тыс. рублей и не готов согласиться с условиями, которые предложил Текслер", - прямо заявил один из вышедших на трибуну.

митинг дольщиков челябинска(2019)|Фото: Накануне.RU

Заодно на плакатах была замечена символика протестного "Стоп-ГОКа" и даже требование о возвращении прямых выборов мэра Челябинска и выборов губернатора. Короче говоря, полный набор требований, некоторые из которых вообще-то не находятся в компетенции областных властей.

Так или иначе было решено по окончании митинга создать особую петицию в адрес министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, что позволит, по мнению собравшихся, ускорить процесс достройки проблемных домов в Челябинской области. "В Тюмени много строится, но там нет обманутых дольщиков!" - прозвучал аргумент. Дело в том, что до мая прошлого года Якушев возглавлял в качестве губернатора Тюменскую область и способен, как говорили выступавшие, взять под контроль строительную сферу в отдельно взятой Челябинской области.

Митинг завершился примерно через два часа после начала (с учетом опоздания при начале), мероприятие прошло без происшествий, тем более на площадку дольщики привели с собой много детей. Что характерно, в этот раз полиция на входе в сквер даже не досматривала пришедших людей, очевидно, что получила заранее указания по максимально лояльному отношению к собравшимся.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Дольщики в Челябинске ставят ультиматумы врио губернатора и требуют всего и сразу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг объединенных дольщиков, Челябинск, Алексей Текслер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2019 20:29 Мск В Челябинске дома застройщика Сребрянского будут достраивать с помощью Фонда защиты прав дольщиков, но сроки достройки неизвестны
Ранее 30.08.2019 10:48 Мск В Челябинске сдали один проблемный дом застройщика Сребрянского, в сентябре обещают сдать второй

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2019 15:12 Мск В Челябинске бизнесмена Сребрянского заключили под стражу
Ранее 24.05.2019 08:46 Мск В Челябинске задержан бизнесмен-застройщик Сребрянский, которого Текслер критиковал на объезде города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети