Пермяки пожаловались на недоступность автобусов из-за праймериз

Пермяки в социальных сетях пожаловались на отсутствие автобусов до Усть-Качки из-за праймериз "Единой России". Якобы сегодня утром они не смогли ни приехать в Усть-Качку, ни уехать из нее, поскольку автобусы были заняты подвозом избирателей на участки, где идет предварительное голосование.

В партии "Единая Россия" корреспонденту Накануне.RU эти сведения не подтвердили.

"Этой информации у нас нет. Ни партия, ни местные отделения партии никаких автобусов не нанимали. Просто потому, что это достаточно затратное дело. Наверное, это частное мнение отдельного человека, никакого отношения к предварительному голосованию не имеющего", - прокомментировал информацию временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Станислав Швецов.

Отметим, что праймериз идет в 24 муниципальных образованиях края.