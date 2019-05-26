В Пермском районе избирателям не хватило бюллетеней на праймериз "ЕР"

В Пермском районе избирателям не хватило избирательных бюллетеней. Они закончились к 14.00. Как сообщил Накануне.RU временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Станислав Швецов, это связано с тем, что явка избирателей оказалась выше ожидаемой.

Вместо биллютеней избирателям выдают анкету избирателя.

"Это не массовое явление, это точечная ситуация, которая возникла в одном-двух округах, где закончились биллютени. Количество биллютеней определяет оргкомитет. То количество, которое было определено, подошло к концу, потому что голосование превысило наши ожидания. Никто не предполагал, что явка будет настолько высокой. Но мы понимаем, что все избиратели, которые приходят на избирательные участки, это те избиратели, которые проголосуют в сентябре. Потому нам важно, чтобы они свое мнение отразили и оргкомитет принял решение выдавать анкеты, в которых содержатся все необходимые поля, чтобы было понятно, кого человек хочет поддержать", - пояснил Станислав Швецов.

Он добавил, что эта форма применима, подобный опыт работы уже был и ситуация штатная.

"Мы понимаем, что интерес к партии растет. Это хороший сигнал", - подчеркнул Швецов.

Отметим, что праймериз идет в 24 муниципальных образованиях края.