"32 - не норма! Сначала метро, потом - автобус и трамвай?" Екатеринбуржцы вышли на митинг

Екатеринбургские студенты и жители города провели сегодня митинг против роста стоимости проезда городского транспорта. У головного здания ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" собралось около 50 человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У меня нет автомобиля, я езжу на общественном транспорте, так же как и вы. И меня эта ситуация до глубины души возмущает, - обратился к собравшимся депутат городской думы Андрей Пирожков. - Меня возмущает, что под шумок сквера администрация пытается провести антинародную реформу общественного транспорта. В рамках этой реформы повышая стоимость проезда в метро до 32 рублей".

Депутат задаётся вопросом, почему при повышении стоимости услуг не спрашивают людей.

"Почему именно четыре?! Почему не 50 копеек?! Почему в Москве стоимость студенческого проездного билета на месяц на все виды транспорта стоит 300 рублей, а у нас для студента в Екатеринбурге это стоит 1700 рублей? У нас что, больше станций метро или какое-то огромное расстояние между ними? Почему автомобили для чиновников покупаются за бюджетные деньги, а вагоны просят оплатить нас?" - спрашивает Пирожков.

Собравшиеся отметили, что митинг своевременен, несмотря на то, что проезд в метро уже подорожал с середины мая. Главный вопрос на сегодня - стоимость проезда во всем общественном транспорте.

"Сегодня в мэрии открыто говорят, что надо повышать стоимость проезда в трамвае, надо повышать стоимость проезда в автобусе - якобы тоже надо обновить состав. Но когда мы обновим состав за наши с вами деньги, мы же после за 28 рублей должны будем ездить, логично? Но и в прошлой цене за проезд инвестиционная составляющая была заложена, где тогда те деньги? Почему на те деньги не куплены вагоны сейчас?" - говорит Пирожков.

Представитель свердловского отделения "Левого фронта" отметил: "Из существующих 28 рублей за проезд 13 рублей остаётся у перевозчика, 15 рублей уходит в Е-карту. Е-карта на сегодняшний день принадлежит коммерческой компании "И-Сеть". 35% АО "И-Сеть" принадлежит Свердловской области, а 65% двум компаниям ООО, то есть это частный капитал. Таким образом, когда администрация города говорит нам, что у нас нет денежных средств на пенсионеров и студентов на бесплатный проезд, они лгут. Касательно транспортной реформы - может, лучше уйти от их мыслей, которые ни к чему не приводят, и смотреть в направлении того, чтобы убрать посредников?"

Другие выступающие отмечали, что с внедрением изменений маршрута городского транспорта добираться от дома до работы становится всё неудобнее. "Мало того, что у нас забирают всё больше денег, с учётом этого маршрутов становится всё меньше", - сказал один из них.

По словам Пирожкова, направлен запрос в Федеральную антимонопольную службу по поводу обоснования подорожания проезда в метро на четыре рубля.

Митингующие отметили, что намерены выходить на акции и в дальнейшем.