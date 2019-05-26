Киев решил арестовать 15 российских военных из-за задержания украинских моряков

Из-за задержания украинских моряков 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы Киев в ответ решил арестовать 15 российских военных. Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Речь идет о девяти лицах офицерского состава, четырех генералах и адмиралах, а также о двух рядовых. Им заочно объявлено о подозрении.

Матиос похвалил "качественную работу военной прокуратуры Украины". По его словам, материалы расследования СБУ и военной прокуратуры Керченского инцидента стали основой украинского иска в трибунал ООН, который накануне принял абсурдное решение: призвал Россию освободить украинских моряков, но не удовлетворил просьбу Украины обязать Россию прекратить их уголовное преследование. Тогда на каком основании Россия должна отпускать людей, совершивших уголовное преступление?