22 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, Порошенко, Украина, график, экономика, протест, митинг (2016) | Фото: Накануне.RU

Порошенко теряет свою партию: она меняет название и лидера

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменит свое название и избавится от упоминания экс-президента. Это решение должно быть утверждено на съезде партии 31 мая. А 24 мая состоялся форум партии, на котором и было решено сменить имидж. Теперь партия будет называться "Европейская солидарность", или, сокращенно, "ЕС". С таким названием она пойдет на досрочные выборы в Верховную раду 21 июля.
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Новое название является попыткой связать ее с желаемым вступлением в ЕС, что перед своим поражением на президентских выборах обещал Порошенко. Он обещал подать заявку на вступление в 2023 году.

СМИ сообщают, что новую партию возглавит первый вице-спикер нынешней Рады Ирина Геращенко, которая является активным сторонником Порошенко. При этом сам Порошенко считает, что она должна настраиваться на президентские выборы 2024 года.

Ребрендинг партии, возможно, является также попыткой избавиться от имени Порошенко с его огромным антирейтингом, который превышает 50%. По опросу группы "Рейтинг", сейчас партия имеет самый большой антирейтинг: за нее ни при каких обстоятельствах не будут голосовать 52% опрошенных. Рейтинг же составляет всего 9%, однако у партии сохраняется админресурс на местах. Она пройдет в Раду, но явно будет там в меньшинстве.

Некоторые политологи полагают, что, возможно, для Порошенко устраивается почетный уход из политики в обмен на гарантии личной неприкосновенности. Другие считают, что он все же станет депутатом Рады.

Как сообщало Накануне.RU, против Порошено возбуждено несколько уголовных дел. Олигарх связал это с началом избирательной кампании в парламент.

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Порошенко теряет свою партию: она меняет название и лидера

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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