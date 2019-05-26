Глава Тюмени и губернатор призвали горожан принять участие в праймериз

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в предварительном голосовании "Единой России" и призвал к активности горожан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Свой голос за кандидата мэр отдал на счетном участке в Калининском округе №19. Отметим, что по этому избирательному округу проходит голосование за кандидата в думу Тюменской области. Праймериз в округе №19 проходит на 10 счетных участках.

"Предварительное голосование – это тот этап, который позволяет уже сегодня перед выборами в сентябре определиться с кандидатом от "Единой России". Мы с вами должны сегодня выбрать того кандидата, кто достоин представлять партию на избирательном округе 19 в Тюменской областной думе", - обратился к жителям Тюмени Кухарук.

Он добавил, что при выборе кандидата обращал внимание на трудовой стаж и реальные достижения.

"Многих кандидатов я знаю лично, поэтому был уверен в выборе того человека, который представит партию на выборах 8 сентября", – заявил мэр.

Свой выбор сделал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Предварительное голосование он назвал реальной политической и внутрипартийной конкуренцией. Он напомнил, что победители праймериз станут кандидатами от партии.

Добавим, что в регионе восемь кандидатов хотят попасть в Тюменскую областную думу от партии "Единая Россия", в Ялуторовскую городскую думу заявились 59 человек, в тобольскую гордуму четверо, в думу Тюменского района - двое, в думы сельских поселений - 336 человек. Всего в регионе заявились 439 претендентов.