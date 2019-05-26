22 Сентября 2020
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Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

В 45 регионах проходят "праймериз" "Единой России"

В 45 регионах РФ сегодня проходит предварительное голосование "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.
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Для проведения праймериз напечатано почти 4,5 млн бюллетеней и специальных защитных марок. Открыто 2 тыс. 802 счетных участка, на которых работают 11 тыс. 208 счетных комиссий. Счетные участки открыты с 8.00 до 20.00

Отметим, что в 18 регионах страны пройдут выборы должностных лиц, в 13 - выборы в региональный парламент, в 21 - кампании по избранию депутатов административных центров, в трех 0 выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Государственной думы Виктор Селиверстов, отметил, что процедура праймериз идентична проведению выборов. Он подчеркнул, что счетные комиссии занимаются организацией предварительного голосования и подсчетом голосов избирателей. Также было отмечено, что все члены и председателей комиссий прошли специальное обучение.

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В 45 регионах проходят "праймериз" "Единой России"

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Теги: праймериз, единая россия, предварительное голосование, выборы



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