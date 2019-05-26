Ученица школы, где устроили БДСМ-выпускной, вступилась за директора

Выпускница средней школы №74 Владивостока, в которой прошел "БДСМ-выпускной", призвала поддержать директора учебного заведения, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой призыв она опубликовала в группе " Мы из Владивостока" социальной сети Facebook.

Выпускной вечер состоялся 22 мая, в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. По факту проведения БДСМ выпускного начались проверки. Директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении.

"На протяжении последних нескольких лет, накануне "Последнего звонка" активными ребятами из музыкального класса проводится флешмоб для других учащихся и родителей. В этом году, по нелепому стечению обстоятельств, когда учитель вышла за нотами, появились другие ученики, переодетые в эти "веселые" костюмы и устроили собственно то шоу, которое можно наблюдать повсеместно во всех сми. Каков итог произошедшего? Директор написала заявление на увольнение, в школе проводится проверка, учителя пишут объяснительные и отвечают на вопросы следствия. Ребята, которые перепутали школу с баром - почивают на лаврах славы героев соцсетей", - написала выпускница.

Она поддержала директора, отметив, что педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки и увольнения таких специалистов допускать нельзя.

"Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя, не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили! Если вы солидарны с данной позицией, поддержите директора и учителей любым способом, который сочтете правильным", - обратилась девушка к подписчикам группы.

К посту она приложила фотографии из своих школьных лет.

Добавим, что родители одной из школьниц - участницы "БДСМ-выпускного" будут оштрафованы за то, что их дочь незаконно носила форменную одежду со знаками различия. Штраф за это нарушение - от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.