22 Сентября 2020
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полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге спустя сутки нашелся пропавший ребенок

В Екатеринбурге спустя сутки нашли пропавшего ребенка, сообщили Накануне.RU в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Бесцельно ходившего по торговым залам торгового центра города на ул. Халтурина 25 мая заметила служба безопасности и сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции №15. Прибывшие на место полицейские доставили ребенка в территориальный ОВД и вызвали его маму.

"Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. По его словам, он ушел из дома, так как просто хотел погулять один без контроля взрослых. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребенком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций", - сообщили в полиции.

Отметим, что мальчик пропал 24 мая. Он вышел на улицу погулять в 16.00 и не вернулся домой. Мать ребенка обратилась в полицию.

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В Екатеринбурге спустя сутки нашелся пропавший ребенок

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Теги: ребенок, пропажа, полиция, розыск



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