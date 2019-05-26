22 Сентября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Пассажиры экстренно севшего в Сургуте самолета "Utair" улетели в Худжанд

Пассажиры самолета "Боиг-737-500" авиакомпании "Utair", который после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора, улетели в Худжанд на другом авиалайнере. Об этом Накануне.RU сообщили в сургутском аэропорту.

Вылет состоялся в 04.30 по местному времени.

Напомним, после набора высоты в самолете сработал датчик стабилизатора. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

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Пассажиры экстренно севшего в Сургуте самолета "Utair" улетели в Худжанд

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Теги: ЮТэйр, Сургут - Худжанд, самолет, посадка, аэропорт Сургута



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