Пассажиры экстренно севшего в Сургуте самолета "Utair" улетели в Худжанд

Пассажиры самолета "Боиг-737-500" авиакомпании "Utair", который после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора, улетели в Худжанд на другом авиалайнере. Об этом Накануне.RU сообщили в сургутском аэропорту.

Вылет состоялся в 04.30 по местному времени.

Напомним, после набора высоты в самолете сработал датчик стабилизатора. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.