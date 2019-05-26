Глава РЖД отчитался о доходах в 220 миллионов рублей

Доходы президента РЖД Олега Белозерова за 2018 г. составили более 220 млн руб. Документы опубликованы на сайте монополии, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из декларации, Олег Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В безвозмездном пользовании у него по-прежнему находиться квартира в Москве площадью 193 "квадрата".

Отметим, что в 2017 г. доход гендиректора - председателя правления РЖД составлял 180,5 млн руб.

Супруга Белозерова получила доход в 18,2 млн руб. Ей принадлежит квартира в 193 "квадрата", машиноместо 14,4 кв. м и три автомобиля "ГАЗ М-21", "ГАЗ-21И" и Range Rover.

По информации пресс-службы РЖД, сумма сложилась из дохода по основному месту работы и от вкладов в банков.