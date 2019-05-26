22 Сентября 2020
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фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра (2019) | Фото:фонд святой екатерины

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

Накануне активисты фонда святой Екатерины при поддержке волонтеров и неравнодушных горожан начали работы по восстановлению газона в сквере у театра драмы, передает корреспондент Накануне.RU.

фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра(2019)|Фото:фонд святой екатерины

Для координации и качества работ были привлечены специалисты по ландшафтному дизайну.

фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра(2019)|Фото:фонд святой екатерины

Участники субботника практически полностью разравняли землю и посадили газонную траву на том месте, где стояли строительные вагончики.

фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра(2019)|Фото:фонд святой екатерины

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: « С того момента, когда было принято решение о сносе забора, мы говорили что займемся восстановлением сквера. На сегодня ситуация складывается таким образом, что окончательное решение по месту, где будет построен Храм святой Екатерины, буде принято не раньше чем через месяц. Мы поддерживаем горожан в том, что сквер в центральной части города не может быть в таком состоянии, поэтому сегодня и начались работы. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что мы готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми».

фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра(2019)|Фото:фонд святой екатерины

фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра(2019)|Фото:фонд святой екатерины

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Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

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Теги: фонд святой екатерины, сквер, субботник, театр драмы, восстановление сквера



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