Пассажирский самолет "ЮТэйра" вернулся в аэропорт Сургута через три часа после вылета

Пассажирский "Боиг-737-500" авиакомпании "ЮТэйр" после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора. Командир судна на протяжении нескольких часов вырабатывал топливо перед посадкой.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, судно направлялось в Худжанд. После набора высоты сработал датчик стабилизатора в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета.

"На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали", - отметили в ведомстве.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.