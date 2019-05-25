22 Сентября 2020
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ЮТэйр самолет Виктор Черномырдин (2018) | Фото: ugra-tv.ru

Пассажирский самолет "ЮТэйра" вернулся в аэропорт Сургута через три часа после вылета

Пассажирский "Боиг-737-500" авиакомпании "ЮТэйр" после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора. Командир судна на протяжении нескольких часов вырабатывал топливо перед посадкой.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, судно направлялось в Худжанд. После набора высоты сработал датчик стабилизатора в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета.

"На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали", - отметили в ведомстве.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

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Пассажирский самолет "ЮТэйра" вернулся в аэропорт Сургута через три часа после вылета

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Теги: ЮТэйр, Сургут - Худжанд, самолет, посадка, аэропорт Сургута



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