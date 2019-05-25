Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом, пообещавшим дать ему леща

Телеведущий Владимир Соловьев встретился с уральцем Антоном Дербеневым, который пообещал дать ему крепкого леща из-за высказываний о "бесах", протестующих против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

В комментарии журналистам Соловьев заявил, что оставляет право первого пера своему оппоненту, чтобы тот сам написал итоги разговора.

"Я ему показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого я считаю бесами. Они вызвали у него реакцию разную, но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными", - рассказал Соловьев РБК. Журналист добавил, что расхождений с Дербеневым у него оказалось не так много.