21 Сентября 2020
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Политика Москва
навальный, соболь, деньги, коллаж (2019) | Фото:РИА ФАН

Соболь для Навального, вероятно, лишь повод заработать на пожертвованиях в ФБК

Журналисты НТВ заметили разницу в финансовой отчетности так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Разница в расходах в финотчетности ФБК для Минюста РФ и своих сподвижников, по данным журналистов - почти три миллиона. Причем, в отчете для сторонников сумма выше – 56 млн против 53, которые указаны в документе для Минюста.

 

навальный, соболь, деньги, коллаж(2019)|Фото:РИА ФАН

Часть поступлений в организацию Навального скрывается и не указывается, а некоторые затраты фонда  существенно завышаются.  Так, за офис стоимостью в 5 миллионов рублей, руководство  ФБК платит по отчетности 12 миллионов. Почему так происходит,  никто в команде блогера комментировать не стал.  Сам основатель фонда отвечать на такие неудобные вопросы журналистов тоже отказался, просто уехав заграницу.

фбк, коллаж(2019)|Фото:РИА ФАН

Бывший арестант Навальный не может никуда баллотироваться. Вместо себя на выборах в Мосгордуму блогер выставил кандидатуру своей сподвижницы Любови Соболь. Правда, последняя уже успела проявить себя на встречах с потенциальными избирателями как несколько неуравновешенная особа без внятной политической позиции и продуманной предвыборной программы.

Более того, конек сотрудницы ФБК - не управленческая хватка и подготовленный перечень реформ в столице, а противостояние Навального  и Соболь с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. После фиаско с вымогательством  300 миллионов у предпринимателя из Петербурга, корыстные цели ФБК  стали очевидны всем россиянам, включая и столичный электорат.  Москвичам, скорей всего,  не будет нужен депутат в муниципальной Думе, думающей только о своей финансовой выгоде.

Но Навальный все равно продолжает «раскручивать» свою протеже в надежде собрать энное количество пожертвований якобы на её предвыборную кампанию.  В 2018 году это хорошо сработало во время его тщетных попыток побороться за президентский пост.  Вот и теперь блогер, похоже, использует Соболь лишь как пешку в своей игре с целью личного обогащения.

Расследование журналистов о тратах и отдыхе Навального, о финансовой стороне так называемой деятельности ФБК можно посмотреть - ЗДЕСЬ.

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Соболь для Навального, вероятно, лишь повод заработать на пожертвованиях в ФБК

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Теги: навальный, фбк, любовь соболь, расследование,



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