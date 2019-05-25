Соболь для Навального, вероятно, лишь повод заработать на пожертвованиях в ФБК

Журналисты НТВ заметили разницу в финансовой отчетности так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Разница в расходах в финотчетности ФБК для Минюста РФ и своих сподвижников, по данным журналистов - почти три миллиона. Причем, в отчете для сторонников сумма выше – 56 млн против 53, которые указаны в документе для Минюста.

Часть поступлений в организацию Навального скрывается и не указывается, а некоторые затраты фонда существенно завышаются. Так, за офис стоимостью в 5 миллионов рублей, руководство ФБК платит по отчетности 12 миллионов. Почему так происходит, никто в команде блогера комментировать не стал. Сам основатель фонда отвечать на такие неудобные вопросы журналистов тоже отказался, просто уехав заграницу.

Бывший арестант Навальный не может никуда баллотироваться. Вместо себя на выборах в Мосгордуму блогер выставил кандидатуру своей сподвижницы Любови Соболь. Правда, последняя уже успела проявить себя на встречах с потенциальными избирателями как несколько неуравновешенная особа без внятной политической позиции и продуманной предвыборной программы.

Более того, конек сотрудницы ФБК - не управленческая хватка и подготовленный перечень реформ в столице, а противостояние Навального и Соболь с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. После фиаско с вымогательством 300 миллионов у предпринимателя из Петербурга, корыстные цели ФБК стали очевидны всем россиянам, включая и столичный электорат. Москвичам, скорей всего, не будет нужен депутат в муниципальной Думе, думающей только о своей финансовой выгоде.

Но Навальный все равно продолжает «раскручивать» свою протеже в надежде собрать энное количество пожертвований якобы на её предвыборную кампанию. В 2018 году это хорошо сработало во время его тщетных попыток побороться за президентский пост. Вот и теперь блогер, похоже, использует Соболь лишь как пешку в своей игре с целью личного обогащения.

Расследование журналистов о тратах и отдыхе Навального, о финансовой стороне так называемой деятельности ФБК можно посмотреть - ЗДЕСЬ.