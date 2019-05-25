Замглавы Балашихи задержан за получение взятки

Заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник взят под стражу, сообщили Накануне.RU в ГСУ Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, с лета 2018 г. заместитель главы администрации систематически получал от руководителя одной из строительных компаний занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки. Общая их сумма составила 4 млн руб. Коммерсант оплачивал общее покровительство, гарантии заключения контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог.

В кабинете замглавы и его доме прошли обыски. Следствие по делу продолжается.