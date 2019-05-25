Зеленский ждет от России "прекращения конфликта с Украиной"

Новый украинский президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией требования трибунала ООН освободить задержанных украинских моряков и кораблей "может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной". Об этом он написал в Facebook.

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По его мнению, Россия "может сделать шаг к разблокировке переговоров и решению созданных ею проблем".

Таким образом, Зеленский полностью снял с себя ответственность за состояние отношений с Россией и возложил ее на Москву. А также получил удобный повод для своей антироссийской риторики. Напомним, на днях он отверг возможность переговоров с Россией и назвал ее "агрессором".

Интересно, что в комментариях к его посту большинство пользователей хвалят экс-президента Петра Порошенко и критикуют Зеленского.