Соловьев встретится с уральцем, пообещавшим дать ему "леща" за высказывания о протестах против строительства храма

Сегодня в Москве состоится встреча журналиста Владимира Соловьева и екатеринбургского активиста Антона Дербенева, который ранее обещал дать леща телеведущему за оскорбления участников протестных акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

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"Предложение получил лично и к диалогу готов - будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом", - написал он на своей странице в Facebook.

Соловьев, напомним, назвал уральцев, выступающих против строительства Храма в сквере, бесами и пообещал приехать, чтобы их "изгонять".