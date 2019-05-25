21 Сентября 2020
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Общество
Лера Кудрявцева (2017) | Фото:youtube.com

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское СМИ из-за использования ее фото в публикации о скандале с вице-канцлером

Российская ведущая Лера Кудрявцева пообещала подать иск в международный суд на журналистов австрийской газеты Oesterreich Zeitung. Издание выпустило фото отечественной звезды в тексте о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.
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Материал касался отставки вице-канцлера из-за связи с "русской миллионершей", с которой он обсуждал помощь на выборах в 2017 г. В качестве иллюстрации газета использовала фото Кудрявцевой с подписью "Она была актрисой или "проституткой?".

"Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии…", - написала Кудрявцева.

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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское СМИ из-за использования ее фото в публикации о скандале с вице-канцлером

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Теги: Лера Кудрявцева, Австрия, Oesterreich Zeitung, Хайнц-Кристиан Штрахе



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