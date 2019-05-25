ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. — 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Вместе с тем показатель одобрения деятельности президента стабилен, он составил 65,8%.

Рейтинг президента начал снижаться в конце 2018 г., на фоне решений о повышении пенсионного возраста, повышении налогов. Ранее рекордное падение рейтинга Путина отмечалось в январе - до 32,2%.

По последним данным ВЦИОМ, оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38,4% и 42,4% соответственно. Электоральный рейтинг "Единой России" составил 34,7%.