Трибунал ООН принял абсурдное решение: призвал освободить украинских моряков, но признал правомерность их преследования

Международный трибунал ООН по морскому праву призвал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна, задержанных 25 ноября 2018 года на входе в Керченский пролив за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России, которые были российскими еще до возвращения Крыма. Об этом говорится в решении трибунала, объявленном сегодня в Гамбурге, сообщают мировые СМИ.

За такое решение трибунал проголосовали 19 судей, против - только судья из России.

Абсурдность решения трибунала видна из того, что он не удовлетворил просьбу Украины обязать Россию прекратить уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий. Следовательно, по мнению трибунала, уголовное преследование задержанных обосновано, а значит, требование их освободить абсурдно.

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что "заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива". Отмечается, что у этого арбитража вообще нет юрисдикции рассматривать данную ситуацию, которой можно было бы избежать при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в Керченском проливе.

Отметим, что Россия в слушаниях не участвовала из-за отсутствия у трибунала юрисдикции рассматривать данный случай.

Характерно также, что трибунал употребляет применительно к морякам слово "задержанные", а не "захваченные в плен", как заявляют в Киеве.

Олигарх Игорь Коломойский ранее заявлял, что это было провокацией Петра Порошенко с целью ввести военное положение.