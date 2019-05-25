Беглов объявил о своем участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с общественностью Курортного района объявил о своих планах по участию в выборах главы города.

Ранее о своем участии в кампании заявил депутат законодательного собрания города, бывший "яблочник" Михаил Амосов, депутат ЗакСа и бывшая "яблочница" Оксана Дмитриева, депутат от Борис Вишневский, общественник Красимир Врански, журналист Максим Шевченко, депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко(КПРФ), кандидат от Партии социальной защиты Виктор Перов.

Старт кампании по выборам губернатора будет дан на заседании заксобрания северной столицы 31 мая.