Лидер ДДТ выступил за референдум по строительству храма в Екатеринбурге

Любые конфликты надо решать референдумом, заявил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, комментируя обсуждение площадок для строительства храма Святой Екатерины в столице Среднего Урала. Рок-музыкант предложил провести голосование и посоветоваться с людьми.

"Любые такие большие проблемы на уровне города, поселка, страны. Серьезные вещи решаются референдумом. Потому что пять-шесть чуваков, которые решают за сто сорок миллионов, это – бред!", - приводит слова музыканта НСН.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после опроса жителей предложил исключить площадку в сквере у Театра драмы из обсуждения мест для строительства храма. Однако администрация не торопится принимать это решение.

В пятницу городские депутаты и чиновники встретились с общественниками для обсуждения места строительства храма и возможности проведения референдума. Однако к единому мнению стороны не пришли.