Родителей участницы БДСМ-выпускного оштрафовали

Полиция оштрафует родителей школьницы, которая пришла на выпускной средней школы №74 Владивостока в костюме полицейского.

Выпускной вечер состоялся 22 мая, в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. По факту проведения БДСМ выпускного начались проверки. Директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении.

Родители одной из школьниц будут оштрафованы за то, что их дочь незаконно носила форменную одежду со знаками различия. Штраф за это нарушение - от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.