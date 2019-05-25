21 Сентября 2020
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Эвакуация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кургане эвакуируют торговые центры и вокзалы из-за звонков о минировании

В Кургане происходит эвакуация нескольких крупных торговых центров. Посетителей выводят из ТРЦ "Стрекоза", "ГиперСити", "Парус" и ряда социальных объектов из-за сообщений об угрозе совершения теракта, передает корреспондент Накануне.RU.

В администрации Кургана сообщили, что поступили анонимные звонки об угрозе совершения теракта на ряде объектов: в торговых центрах, железнодорожном и автовокзале.

"Все силовые структуры региона приведены в полную готовность, сообщение о минировании отрабатываются по штатному алгоритму, службами реализуется комплекс мероприятий для обеспечения безопасности населения. Принимаются меры по установлению отправителей сообщений", - рассказала глава пресс-службы мэрии Кургана Елена Бессонова.

Эвакуация(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

Она добавила, что по трем объектам сообщения о минировании не подтвердились. Работа продолжается.

пожарная машина(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

Напомним, за ложное сообщение о минировании социальной инфраструктуры предусмотрен штраф в размере от 200 до 600 тыс. руб. либо ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет. За сообщение, дестабилизирующее работу органов власти, штраф может составить от 700 тыс. руб. до миллиона или лишение свободы, сроком 6-8 лет. Если в результате анонимного звонка погиб человек, срок лишения свободы составит 10 лет.

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В Кургане эвакуируют торговые центры и вокзалы из-за звонков о минировании

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Теги: Курган, Рио, Парус, ГиперСити, Стрекоза



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