В Кургане эвакуируют торговые центры и вокзалы из-за звонков о минировании

В Кургане происходит эвакуация нескольких крупных торговых центров. Посетителей выводят из ТРЦ "Стрекоза", "ГиперСити", "Парус" и ряда социальных объектов из-за сообщений об угрозе совершения теракта, передает корреспондент Накануне.RU.

В администрации Кургана сообщили, что поступили анонимные звонки об угрозе совершения теракта на ряде объектов: в торговых центрах, железнодорожном и автовокзале.

"Все силовые структуры региона приведены в полную готовность, сообщение о минировании отрабатываются по штатному алгоритму, службами реализуется комплекс мероприятий для обеспечения безопасности населения. Принимаются меры по установлению отправителей сообщений", - рассказала глава пресс-службы мэрии Кургана Елена Бессонова.

Она добавила, что по трем объектам сообщения о минировании не подтвердились. Работа продолжается.

Напомним, за ложное сообщение о минировании социальной инфраструктуры предусмотрен штраф в размере от 200 до 600 тыс. руб. либо ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет. За сообщение, дестабилизирующее работу органов власти, штраф может составить от 700 тыс. руб. до миллиона или лишение свободы, сроком 6-8 лет. Если в результате анонимного звонка погиб человек, срок лишения свободы составит 10 лет.