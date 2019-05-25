21 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Омелян (2017) | Фото: biz.liga.net

Украинский министр обвинил "чувака" и "лифтера" Зеленского в безграмотности и популизме

Скандально известный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пригрозивший въехать в Москву на танке и желающий разорвать любое транспортное сообщение с Россией, обвинил нового президента Владимира Зеленского в популизме и использовании "кацапской мовы". Об этом чиновник написал в Facebook.
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Поводом стало выступление Зеленского на форуме по информационным технологиям 23 мая.

Омелян покритиковал Зеленского за использование слова "диджитализация", а правильно надо "дигитализация", заявил он и предположил, что Зеленскй не понимает, что это такое.

"Ничего, чувак, мы поясним", - написал министр.

Он много написал о тех технологиях, о которых говорил Зеленский, и привел примеры того, что на Украине они уже используются или внедряются.

"Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, на Украине уже реализуется", - подчеркнул Омелян.

Он поиздевался над проектом "лифт", который объявил Зеленский, когда каждый может прислать свой проект по цифровизации государства.

"Лифт работает, только не ты его начал. И ты максимум там лифтер, ибо даже кнопки принадлежат не тебе. Может, хватит популизма, чувак?" - спросил Омелян.

Он посоветовал президенту разобраться в терминах и не использовать тех, которые не понимает. А также показать наконец людям свою программу.

"Советую отъехать от маршрута "квартира - студия 95-го квартала" хотя бы на 100 километров", - призвал президента Украины министр инфрастуктуры.

Этот выпад против Зеленского свидетельствует о нескольких важных вещах. Элиты в целом настроены против него и считают его выскочкой, не имеющего никакого веса. Оппозиция Зеленскому достаточно сильна, и даже новая Рада может остаться оппозиционной. Авторитета у Зеленского в обществе и у властей также нет. В частности, после инаугурации во время представления новому президенту командующих видов ВСУ и руководителей силовых ведомств глава СБУ Василий Грицак и командующий Сил специальных операций Игорь Лунев не отдали ему честь.

Наконец, комментарий Омеляна говорит об общем уровне культуры в украинской политике. И к этому приложил руку сам Зеленский. На упоминавшемся форуме он сам призвал сделать "правительство в смартфоне", чтобы видеть, "какие законопроекты подаются, какие чуваки избирались", и это "было бы круто".

Теперь, учитывая привычку нового президента, можно ожидать от него заочного ответа Омеляну в соцсетях. С приходом Зеленского украинская политика имеет все шансы стать еще более зрелищной - теперь с элементами подростковых разборок.

Владимир Зеленский(2019)|Фото: Зоя Шу/AP

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Украинский министр обвинил "чувака" и "лифтера" Зеленского в безграмотности и популизме

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Омелян



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