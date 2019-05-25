Пушков прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о пагубном состоянии Крыма.

Хомчак, напомним, в интервью журналистам рассказал о своей поездке в Крым в 2010 г., заявив, что полуостров был плохим остатком Советского Союза. Хомчак забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, отметил Пушков в своем twitter. Украина не вложила в Крым ни гривны и не развивала его, написал сенатор. "Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком - вот что признал Хомчак", - отметил Пушков.

Напомним, Хомчак в интервью журналистам УНИАН заявил, что Украина в 2014 г. не смогла бы удержать полуостров в своем составе.