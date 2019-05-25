В НАТО приняли новую военную концепцию из-за "российской угрозы"

НАТО планирует представить новую военную стратегию из-за ядерной угрозы со стороны России, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В интервью Welt он заявил, что с 2014 г. возникли новые вызовы.

"Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций",— приводит его слова издание.

Ранее в Генштабе сообщали об усилении группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО.