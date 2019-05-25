Россияне не экономят на пиве и водке

В России снижается спрос на вино и дорогостоящий алкоголь, в то же время доля более дешевых пива и водки растет, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Об этом пишет РИА "Новости".

Доля пива во всем купленном алкоголе в 2018 г. занимала 55,4%, в конце первого квартала она увеличилась до 63,2%, в апреле спрос вырос до 64,2%. Второе место в структуре спроса занимает вино, но спрос на него несколько снизился: с 18,3% по итогам 2018 г. до 15% в апреле.

Стабильным остается спрос на водку - ее продажи остаются на уровне 10%. Аналитики считают, что причина изменений в структуре покупки алкоголя - повышение цен на дорогие напитки – виски, коньяк. Продажи последних снизились на процент до 1,4% и 3,5%.

В ближайшее время тенденция к экономии на алкоголе сохранится, предполагают в Rate&Goods: "Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь – это то, на чем люди просто вынуждены экономить".

Как сообщало Накануне.RU, по данным опроса ВЦИОМ, две трети россиян сокращают повседневные расходы.