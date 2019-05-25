Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инциденту

Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы.

При этом решение трибунала необязательно к исполнению Россией.

Как сообщало Накануне.RU, задержание украинских моряков, нарушивших границу, произошло на входе в Керченский пролив. После инцидента Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян в связи с событиями, а бывший президент Украины Петр Порошенко наградил задержанных моряков "мужество и героизм во время выполнения военных обязанностей".