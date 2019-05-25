Трамп огорчился из-за отставки Терезы Мэй
Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.
"Она очень много работала", — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он назвал Мэй хорошим человеком и сообщил о планах встретиться с ней во время визита в Британию в июне.
Как сообщало Накануне.RU, Тереза Мжй покинет свой пост 7 июня. Объявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы и члены кабинета министров, недовольные представленным обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit.