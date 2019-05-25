Трамп огорчился из-за отставки Терезы Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.



"Она очень много работала", — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он назвал Мэй хорошим человеком и сообщил о планах встретиться с ней во время визита в Британию в июне.