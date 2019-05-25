Соцсети бурно отреагировали на спецвыпуск "Голос. Дети"

В социальных сетях обсуждают решение "Первого канала" объявить победителями всех финалистов проекта "Голос. Дети", передает корреспондент Накануне.RU. В спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб.

Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.

"Всё что ни делается - к лучшему Жаль, что в других сезонах так не было, там тоже столько достойных финалистов было...", - пишет @irinam94606582.

"Как же я рада ,что справедливость по отношению к детям восторжествовала!", - отмечает anytik56.

"По аналогии со специальным выпуском #голосдети можно показать и специальный выпуск Евровидения", - пишет @igorsharl. Напомним, после подведения итогов песенного конкурса, организаторы пересчитывали баллы из-за скандала с аннулированием голосования белорусского профессионального жюри.

Отказ дочери Алсу от участия в спецвыпуске в сети считают попыткой уйти от негатива: