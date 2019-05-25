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Политика
крымский мост, море, крым,корабль (2018) | Фото:Накануне.RU

Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года

Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 г., заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак. По его мнению, Украина пять лет назад не смогла бы удержать полуостров.

Крым Хомчак назвал плохим остатком СССР. "Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году…Позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел.Это был плохой остаток Советского Союза… Я себя спрашивал, я в Украине? Я не понимал, где я", - приводит его слова УНИАН.

По словам Хомчака, Украина не владела информацией об обстановке на полуострове, а войска, которые находились в подчинении, были "или сокращены, или очень сокращены".

Напомним, Руслан Хомчак назначен президентом Украины Владимиром Зеленским. Послужной список Хомчака примечателен тем, что он командовал военной операцией в Иловайске в 2014 году.

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Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года

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Теги: Хомчак, Генштаб ВСУ, плохой остаток СССР, Крым



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Ранее 25.05.2019 11:41 Мск Пушков прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

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