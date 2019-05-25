Все финалисты шоу "Голос. Дети" стали победителями

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
логотип Голос. Дети (2019) | Фото: wikipedia.org

Все финалисты шоу "Голос. Дети" стали победителями

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил итоги шоу "Голос. Дети". Создатели проекта решили отказаться от повторного голосования и сделали всех финалистов победителями.

Таким образом, победителями шестого сезона проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Все они получили по 1 млн рублей.

Напомним, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шоу по итогам голосования, позднее выяснилось, что произошла накрутка голосов и результаты были аннулированы. Микелла не принимала участия в спецвыпуске шоу.

Эрнст назвал произошедшее обманом. "Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых", - сказал он.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Все финалисты шоу "Голос. Дети" стали победителями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Голос дети, Дмитрий Нагиев, Константин Эрнст, Микелла Абрамова, Алсу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 13:44 Мск Дочь Алсу Микелла и Ержан Максим сняли клип про любовь
Ранее 11.06.2019 15:20 Мск Аудитор назвал регионы, из которых шло "аномальное" голосование в финале шоу "Голос. Дети"
Ранее 04.06.2019 10:16 Мск Скандал на шоу "Голос. Дети": Алсу сравнила критиков своей семьи с гиенами
Ранее 31.05.2019 12:51 Мск Родственник финалистки шоу "Голос. Дети" написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа
Ранее 26.05.2019 21:08 Мск Дочь Алсу прокомментировала шоу "Голос. Дети"
Ранее 25.05.2019 10:25 Мск Соцсети бурно отреагировали на спецвыпуск "Голос. Дети"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2019 12:31 Мск В субботу на Первом канале будут повторно выбирать победителя шоу "Голос. Дети"
Ранее 22.05.2019 14:00 Мск Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери и шоу "Голос. Дети"
Ранее 18.05.2019 17:03 Мск "На первом все продано": финалист шоу "Голос. Дети" снялся в "говорящей" рекламе
Ранее 17.05.2019 09:09 Мск Аудитор голосования в шоу "Голос. Дети" предложил проверять и другие системы выборов
Ранее 16.05.2019 14:39 Мск Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"
Ранее 16.05.2019 14:23 Мск Group-IB заявила о накрутках в пользу дочери Алсу на "Голос. Дети"
Ранее 15.05.2019 14:03 Мск Первый канал и Group-IB призвали не верить никаким "источникам" до окончания проверки голосования в шоу "Голос. Дети"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети