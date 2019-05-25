Все финалисты шоу "Голос. Дети" стали победителями

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил итоги шоу "Голос. Дети". Создатели проекта решили отказаться от повторного голосования и сделали всех финалистов победителями.

Таким образом, победителями шестого сезона проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Все они получили по 1 млн рублей.

Напомним, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шоу по итогам голосования, позднее выяснилось, что произошла накрутка голосов и результаты были аннулированы. Микелла не принимала участия в спецвыпуске шоу.

Эрнст назвал произошедшее обманом. "Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых", - сказал он.