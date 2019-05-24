Под Челябинском 13-летний школьник утонул, спасая из воды двух мальчиков

Под Челябинском в угольном карьере утонул 13-летний мальчик.

Трагедия произошла днем 24 мая возле поселка Бажово в Копейске, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Подросток находился на берегу в компании сверстников. В этот момент он увидел, что в воде оказались два 10-летних мальчика. Ни секунды не медля, школьник бросился в карьер и утонул, спасая младших ребят.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.