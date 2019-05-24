20 Сентября 2020
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троице-сергиева лавра церковь собор (2008) | Фото: www.smallbay.ru

Ранивший монаха в Троице-Сергиевой лавре священник арестован на два месяца

Ранивший монаха Троице-Сергиевой лавры Игумен Севастиан (Запольнов) арестован на два месяца, передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел около 21.00 мск 22 мая.

Напомним, 60-летний игумен находился в состоянии крайнего алкогольного опьянения и напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему несколько ранений. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Позднее было принято решение о лишении игумена сана.

Священнослужитель помещен в следственный изолятор.

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Ранивший монаха в Троице-Сергиевой лавре священник арестован на два месяца

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Теги: Троице-Сергиева лавра, священник, напал, нож, суд



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