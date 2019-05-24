Ранивший монаха в Троице-Сергиевой лавре священник арестован на два месяца

Ранивший монаха Троице-Сергиевой лавры Игумен Севастиан (Запольнов) арестован на два месяца, передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел около 21.00 мск 22 мая.

Напомним, 60-летний игумен находился в состоянии крайнего алкогольного опьянения и напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему несколько ранений. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Позднее было принято решение о лишении игумена сана.

Священнослужитель помещен в следственный изолятор.