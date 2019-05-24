20 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский обиделся? Он больше не будет работать с нынешней Верховной радой

Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет подавать законопроекты в нынешнюю Верховную раду, состав которой "недоговороспособен". Об этом сказал представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.
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По его словам, законопроекты готовы, но подаваться они будут только в новую Раду, потому что с нынешней сотрудничать не получится.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Рада провалила законопроект Зеленского об изменении избирательной системы, предполагающий отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. При таком законе партия Зеленского могла бы рассчитывать на половину мест в парламенте. Однако при сохранении смешанной системы у партии Зеленского выходит около четверти мест за счет пропорционального принципа. Остальные необходимо добирать в округах, где необходим админресурс. Из-за этого новая Рада может остаться в целом оппозиционной.

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что депутаты Рады фактически обманули Зеленского на совещании с фракциями перед указом о роспуске парламента. Он пообещал опубликовать стенограмму и видео, чтобы все увидели, как депутаты "резко за ночь поменяли свое мнение".

Зеленский признал, что Рада переиграла его. Досрочные выборы пройдут 21 июля.

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Зеленский обиделся? Он больше не будет работать с нынешней Верховной радой

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



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