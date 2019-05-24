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Происшествия Курганская область Уральский ФО
Следственный комитет РФ (2012) | Фото:Накануне.RU

В Кургане поместили под домашний арест инженера подрядной организации, строящей офисное здание для "Транснефть-Урал"

Инженера подрядной организации, осуществляющей строительство офисного здания для АО "Транснефть-Урал" в Кургане, отправили под домашний арест, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, выполняющего управленческие функции в иногородней коммерческой организации, являющейся подрядчиком строительства офисного здания для Курганского нефтепроводного управления "Транснефть-Урал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 38-летний житель Тверской области обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. При организации строительства офисного здания Курганского нефтепроводного управления "Транснефть-Урал" он получил от одной из фирм более 1 млн за возможность заключения договора субподряда по выполнению строительных работ на данном объекте.

Также есть сведения о причастности обвиняемого к другим фактам незаконного обогащения за счет других строительных организаций Кургана.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый спешно покинул Курган и скрылся на территории региона регистрации - там он был задержан 22 мая текущего года.

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В Кургане поместили под домашний арест инженера подрядной организации, строящей офисное здание для "Транснефть-Урал"

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Теги: Курган, транснефть-урал, инженер, подрядчик



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