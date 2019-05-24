"Срочности нет". Алексей Текслер принял решение не расширять в этом году улицу Дарвина

В Челябинске отложили решение вопроса о расширении улицы Дарвина. Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил городским чиновникам проработать проект и предусмотреть дополнительные компенсационные мероприятия: установку шумозащитных экранов и высадку деревьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Строительство транспортной развязки Троицкий тракт – улица Дарвина запланировано на 2019-2020гг. Мост на Троицком тракте находится в аварийном состоянии, поэтому принято решение его демонтировать и построить новую развязку. При этом строительство только одной развязки не решит проблему постоянных заторов, для этого необходимо расширять улицу Дарвина, чтобы не получить эффект "бутылочного горлышка". Дорогу предлагается расширить на 11,5 м.

"В этом году планируются работы по обустройству одной половины моста. Будет три полосы движения на данной развязке. К работам мы уже приступаем, у нас в плане стоит до конца года перезапустить движение со старой развязки на новую, после этого существующая развязка закрывается, демонтируется и на этом месте начнется строительство второй половины моста. Полностью развязка будет готова в 2020 году", - рассказал директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО "Южуралмост" Алексей Струговец.

Алексей Текслер подчеркнул, что ключевой объект – Троицкий мост. Именно на этот объект жалуются горожане.

"Мост в ужасном состоянии, невозможно проехать. Люди не могут добраться вовремя до своих рабочих мест, все время здесь пробка", - подчеркнул он.

При этом глава области обратил внимание, что местные жители выступили против расширения улицы Дарвина.

Начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин сообщил руководителю региона, что вопрос о целесообразности расширения улицы в настоящий момент взят на проработку.

"Недовольство жителей связано с тем, что расширяется дорога и будет увеличена интенсивность движения. Кроме того, убираются зеленые насаждения. Мы взяли время на проработку", - подчеркнул он.

Алексей Текслер отметил, что срочности в расширении улицы Дарвина нет и поручил чиновникам проработать проект и предусмотреть дополнительные компенсационные мероприятия.

"Срочности сейчас заниматься Дарвина нет, потому что "узкое горлышко" на Дарвина образуется тогда, когда мост будет функционировать в полном формате. Как я понимаю, претензии людей связаны с тем, что большое количество деревьев должны быть спилены под расширение дороги. Я предлагаю подумать на предмет компенсирующих мероприятий и решать вопрос в следующем году. Тот объем средств, который на Дарвина запланирован, можно направить на другие дороги в Челябинске", - заявил он.

Кроме того, Алексей Текслер устроил разнос Александру Шабалину за содержание дорог в городе и затягивание сроков по заключению контракта на ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Накануне стало известно, что УФАС в третий раз приостановило проведение аукциона с начальной стоимостью 827 млн руб. Глава региона порекомендовал первому замруководителя города Наталье Котовой сменить начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска и подыскать Шабалину "менее ответственную работу".