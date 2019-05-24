В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве и поджоге дома осудили на 16 лет "строгача"

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве и поджоге дома местного жителя осудили на 16 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что 42-летний местный житель Евгений Рожков ранее был судим.

Преступление он совершил на почве конфликта с родственниками - мужчина несколько лет назад взял у них мобильный телефон, но так и не вернул его. Родня потребовала возместить ущерб в сумме 2 тыс. рублей. Рожков оставил в залог свой мобильный телефон и обещал расплатиться на следующий день.

В тот же вечер он вернулся к дому двоюродного брата с угрозами, что сожжет их дом, а их убьет. "Испугавшись угроз, супруги вызвали полицию, но стражи порядка не застали нарушителя", - говорится в сообщении.

Утром Рожков облил висевшие вблизи единственного выхода из дома куртки легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег их зажигалкой, затем покинул дом.

"Из пожара спасся только мужчина, его супруга, надышавшись продуктами горения, скончалась до приезда врачей", - констатировали в суде.

В суде мужчина признал свою вину в поджоге дома, но заявил, что убивать никого не собирался. Приговор суда в виде 16 лет лишения свободы Рожков будет отбывать в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штрафы по гражданским искам в размере 558 тыс. руб.