В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве и поджоге дома осудили на 16 лет "строгача"

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве и поджоге дома осудили на 16 лет "строгача"

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве и поджоге дома местного жителя осудили на 16 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что 42-летний местный житель Евгений Рожков ранее был судим. 

Преступление он совершил на почве конфликта с родственниками - мужчина несколько лет назад взял у них мобильный телефон, но так и не вернул его. Родня потребовала возместить ущерб в сумме 2 тыс. рублей. Рожков оставил в залог свой мобильный телефон и обещал расплатиться на следующий день.

В тот же вечер он вернулся к дому двоюродного брата с угрозами, что сожжет их дом, а их убьет. "Испугавшись угроз, супруги вызвали полицию, но стражи порядка не застали нарушителя", - говорится в сообщении. 

Утром Рожков облил висевшие вблизи единственного выхода из дома куртки легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег их зажигалкой, затем покинул дом.

"Из пожара спасся только мужчина, его супруга, надышавшись продуктами горения, скончалась до приезда врачей", - констатировали в суде. 

В суде мужчина признал свою вину в поджоге дома, но заявил, что убивать никого не собирался. Приговор суда в виде 16 лет лишения свободы Рожков будет отбывать в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штрафы по гражданским искам в размере 558 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве и поджоге дома осудили на 16 лет "строгача"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, поджог, убийство, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети