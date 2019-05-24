20 Сентября 2020
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Москва слезам не верит, Вера Алентова, фильм (2019) | Фото: pikabu.ru

В Госдуме предложили снять возрастную маркировку со всех советских фильмов и книг

Группа депутатов, входящих в комитет Госдумы по культуре (Елена Ямпольская, Елена Драпеко, Александр Шолохов и др.) внесли законопроект, в котором предлагают отменить возрастную маркировку на всех материалах, созданных в СССР (до 1991 года).

Эти поправки могут коснуться закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В пояснительной записке парламентарии указывают, что в последнее время участились случаи "неоднозначного и абсурдного  правоприменения норм ФЗ 436". Авторы поправок жалуются: классические произведения литературы попадают под маркировку "18+", таким образом, их нельзя проходить в школе, даже если они входят в школьную программу.

"Издательства квалифицируют как запрещенные к распространению среди детей сборники стихов Маяковского, Есенина, Высоцкого, Бунина", - пишут депутаты. Они вспоминают случай, когда в Екатеринбурге 17-летней девушке отказались продавать стихи Маяковского и Есенина. Припоминают, что маркировку "16+" получили такие фильмы как "Человек-амфибия", "Москва слезам не верит" и даже фильм о школьниках "Розыгрыш".

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В Госдуме предложили снять возрастную маркировку со всех советских фильмов и книг

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Теги: возрастные ограничения, советское искусство. классика, законопроект



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