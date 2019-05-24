20 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Михаил Денисенко, Филарет, раскол, церковь (2017) | Фото: cerkva.info

Денисенко-Филарет отказался подчиняться новому лидеру украинских раскольников

В Киеве у украинских раскольников состоялся синод, на который был вынесен вопрос о конфликте между многолетним лидером раскола Михаилом Денисенко-Филаретом и его бывшим секретарем и новым лидером Сергеем Думенко-Епифанием. Денисенко отказался поддерживать Думенко и заявил, что его обманули, а киевский "патриархат" существует и подчиняется ему.
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Как сообщало Накануне.RU, суть конфликта сводится к тому, что Денисенко считает себя главным в "единой церкви" и хочет ею руководить как "патриарх", а Думенко должен просто представлять ее на международной арене как признанный Фанаром ее руководитель. Это связано с тем, что Денисенко дали титул "почетного патриарха", на чем он настаивал для объединения раскольников. И Фанар был вынужден принять его условие. Денисенко же требует, чтобы все подчинялись "патриарху", в том числе "предстоятель" Думенко.

Он заявил, что на синоде принимались решения, чтобы ликвидировать его "патриархат", а на Думенко "влияют антиукраинские силы".

"Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь", - сказал Денисенко.

Он отказался назвать эти силы, но при необходимости пообещал назвать "всех поименно".

Денисенко также отказался выразить свою поддержку Думенко и сообщил, что устав "единой церкви" был написан на Фанаре и за него голосовали в темную, как того требовал глава Фанара Варфоломей.

При этом под стенами дома, где проходил раскольничий синод, проходил митинг в поддержку Денисенко. До сотни людей стояли с многочисленными плакатами, на которых было написано, что главным является Денисенко, а Думенко хочет устранить его.

В то же время в среде самих раскольников позицию Денисенко мало кто поддерживает.

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Денисенко-Филарет отказался подчиняться новому лидеру украинских раскольников

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Теги: Украина, церковь, раскол



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