Аэропорт Салехарда вернулся к обычному графику, который с утра прервал снегопад

Аэропорт столицы Ямал заработал в обычном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента транспорта.

Напомним, утром из-за начавшегося снегопада пассажиры одного из автобусов вынуждены были выталкивать его из сугроба. С 10.00 24 мая до 10.00 27 мая в Салехарде введён режим повышенной готовности.

В справочной аэрогавани, комментируя ситуацию, сообщили Накануне.RU, что из-за снегопада в первой половине дня аэропорт не принимал самолёты, а вылет всех рейсов существенно откладывался.