В Екатеринбурге запустят "цифровых" воздушных змеев

25 мая в Историческом сквере Екатеринбурга состоится запуск "цифровых" воздушных змеев.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в небо одновременно поднимутся 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также "цифровой бабочкой" и названием Свердловской области. Акция пройдет в преддверии перехода на цифровое телевещание в 35 регионах "третьей волны", в которых 3 июня состоится отключение аналогового телевещания.

Сначала волонтеры проведут "цифровую зарядку" как знак готовности к предстоящему отключению аналогового вещания и готовности оказывать всестороннюю помощь уральцам в подключении и настройке оборудования. В Лесном утром 25 мая зарядку проведет известный биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин.

А в Екатеринбурге в зарядке примут участие такие известные уральские спортсмены, как олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Егор Мехонцев, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ольга Котлярова, призер олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, призер олимпийских игр Олеся Красномовец и чемпион мира и Европы по самбо Альсим Черноскулов.

В Екатеринбурге в акции, посвященной переходу на цифровое вещание, примут участие директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов. Начало мероприятия в 14.00.

Напомним, 3 июня в Свердловской области произойдет отключение аналогового телевещания федеральных каналов. Волна отключений аналога охватила еще 35 субъекта России – это самый масштабный этап из четырех в стране. В течение недели на частотах, где ранее были аналоговые телеканалы, будет идти 12-минутный видеофильм с информацией о переходе на цифровое телевидение. На Среднем Урале малоимущим предусмотрена компенсация в размере 90% от стоимости оборудования для приёма цифрового сигнала.