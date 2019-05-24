Северная Корея прекратила переговоры с США по ядерному разоружению

МИД КНДР объявил о провале переговоров с Соединёнными Штатами о ядерном разоружении.

Как передаёт ТАСС, в Пхеньяне отметили, что приостановили пуски баллистических ракет и передали останки американских солдат, погибших в годы Корейской войны для создания доверительных отношений с Вашингтоном. Однако США по-прежнему настаивают на неприемлемых для КНДР условиях. Неприемлемое и однобокое поведение Белого дома вынудило Пхеньян относиться с недоверием и враждебностью.

Интересно, что на этом фоне командующий объединёнными силами на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс не стал осуждать недавние ракетные запуски Корейской Народной Армии. The Korea Herald сообщает, что Абрамс назвал назвал их "регулярными испытаниями тактического управляемого оружия".