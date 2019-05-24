Минобороны РФ создало представительство в ЦАР

Минобороны РФ создало представительство при Минестерсвен нацобороны и восстановления армии в Центральной Африканской Республике (ЦАР). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение заключено для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов в республике по оказанию помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР, в обучении эксплуатации, ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.

Все расходы на содержания представительства несет российская сторона, указано в документе. Соглашение подписано 24 апреля текущего года.